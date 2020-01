La Befana porta il gelo, previste nevicate a bassa quota

La Befana porta carbone e dolci, ma anche aria polare. Il passaggio delle correnti artiche si sposterà verso la Grecia e la Turchia accompagnando infatti un brusco calo delle temperature. Se lungo l’Adriatico il tempo sarà nuvoloso, sulle regioni del Sud arriverà la neve anche a basse quote. La giornata di domenica sarà caratterizzata da variabilità lungo l’Adriatico, sull’Appennino e sul basso Tirreno con sporadici fenomeni nevosi in serata fino a quote collinari. Le temperature saranno in calo a partire dal pomeriggio. Nel lunedì della Befana sono previsti cieli sereni o poco nuvolosi, salvo foschie o banchi di nebbia sulla Pianura Padana centro occidentale, specie nelle ore serali e notturne. Al sud, e in particolare sull’Appennino arriveranno fiocchi di neve fino a quote basse tra Basilicata e Calabria, qualche piovasco sull’alto Jonio calabrese. Dal pomeriggio del 6 gennaio più sole ovunque. Temperature in netto calo soprattutto al Sud e lungo l’Adriatico. I mari saranno molto mossi.

