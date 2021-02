Il successo del docureality di Rai2 è frutto di diversi fattori, tra cui un casting sapiente da cui è venuto fuori un gruppo di 21 tra ragazzi e ragazze, tra i quali c’erano anche personaggi per ragioni diverse già noti prima ancora di entrare a far parte del programma. Tra star di Tik Tok a Youtuber, passando per l’attivista LGBTQIAP+ e l’ex concorrente del Collegio.