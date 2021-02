La classifica dei segni fortunati della settimana: creatività senza limiti per Acquario e Gemelli

Ecco la classifica dei segni zodiacali più fortunati per la settimana che va dall’1 al 7 marzo e che vede Venere, pianeta dell’amore, esprimere al meglio il suo romanticismo nel segno dei Pesci e contemporaneamente Marte, pianeta e dell’energia, stimolare i flirt senza sosta dal segno dei Gemelli. Per fortuna, Mercurio in Acquario continua a far lavorare velocemente e alacremente i cervelli dei segni d’aria.