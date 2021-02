La classifica dei segni zodiacali più fortunati per la settimana che va da lunedì 22 a domenica 28 febbraio vede i segni d’acqua esplodere in sensibilità, emotività, comprensione profonda dei propri bisogni ma anche di quelli altrui. Certo, Marte in Toro dona maggiore fiducia ai segni di terra, mentre i segni d’aria continuano a navigare sotto il vento favorevole di Giove e Saturno.