La classifica dei segni zodiacali fortunati della settimana: Bilancia felice, Marte stuzzica i Toro

Ecco la classifica dei segni zodiacali più fortunati per la settimana che va da lunedì 15 a domenica 21 febbraio 2021. La settimana inizia festeggiando San Faustino, il protettore dei single per i quali potrebbe trovare l’anima gemella. Non dimentichiamoci però che in questa settimana troveremo il primo grande scontro tra Saturno e Urano che mette in discussione le nostre certezze.