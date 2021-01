Alessia Pellegrino, fidanzata di Giulio Pretelli, difende la famiglia di Pierpaolo dopo gli attacchi subiti durante e dopo la messa in onda della puntata del Grande Fratello Vip dell’11 gennaio. “Non puntavano a Montecarlo perché non gli manca nulla. Ma una madre sa quando il figlio è felice e Elisabetta Gregoraci non lo ha preso in giro”.