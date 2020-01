La Cosa: Universal e Blumhouse preparano un nuovo adattamento

La Universal produrrà un nuovo remake de La Cosa, ma questa volta la storia del film prenderà in prestito nuovi contenuti dal romanzo originale. L’adattamento di John Carpenter è probabilmente uno degli horror fantascientifici più conosciuti e apprezzati degli anni ’80, ma forse sono in pochi a sapere che il film è basato su un racconto di John W. Campbell dal titolo “La cosa da un altro mondo” (“Who Goes There?”) del 1938, che aveva già ispirato il film omonimo del 1951 prodotto da Howard Hawks.

Fin dall’uscita del film nelle sale, i fan hanno sempre chiesto a Carpenter di realizzare un sequel de La Cosa, considerato il finale molto ambiguo della pellicola originale. Il maestro non è mai stato interessato a realizzare un nuovo film, ma nel 2011 la Universal realizzò un prequel con Mary Elizabeth Winstead e Joel Edgerton, ambientato tre giorni prima degli eventi narrati nel film di Carpenter ed incentrato sull’equipaggio norvegese che per primo scoprì l’alieno.

Adesso, come riportato da Bloody Disgusting, la Universal e la Blumhouse starebbe realizzando un nuovo adattamento del romanzo di John W. Campbell con l’intento di adattare parti del romanzo originale che nessuno ha mai letto prima: lo scorso anno, infatti, è stata scoperta l’esistenza di una versione ampliata del racconto di Campbell, dal titolo “Frozen Hell”, con ben 45 pagine contenenti parti della storia assolutamente inedite.

Al momento non ci sono ulteriori dettagli.

La Cosa di John Carpenter ottenne due candidature ai Saturn Award del 1982, incluso quella per il miglior film horror. Il film di Carpenter è il primo episodio della cosiddetta “Trilogia dell’Apocalisse”, alla quale appartengono anche Il Signore del Male e Il Sema della Follia.

