La crisi di governo in corso non potrà non avere conseguenze sulla corsa di Carlo Calenda alla carica di sindaco di Roma: sembra sempre più difficile che il Partito Democratico possa convergere sul nome dell’ex ministro. Quale che sia l’esito della crisi aperta da Matteo Renzi e Italia Viva il PD e Nicola Zingaretti devono però ancora indicare un nome alternativo da sostenere.