La deputata di Italia Viva Michela Rostan voterà la fiducia a Conte: “Grave crisi al buio”

“Ho deciso di votare la fiducia al governo Conte. Lo faccio perché tra la critica al governo e la crisi di governo c’e’ una grande differenza, e la differenza si chiama politica, cioè ricerca delle soluzioni, tentativo di intesa. Era giusto – come fatto – incalzare il governo. Ma la crisi, no. Aprire una crisi al buio, in un momento storico come questo, appare una scelta troppo severa e troppo precipitosa”: la deputata di Italia Viva, Michela Rostan, annuncia che voterà la fiducia al governo Conte, domani alla Camera.