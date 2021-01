Zlatan Ibrahimovic, dopo lo scontro verbale con Lukaku nel derby di Coppa Italia contro l’Inter, è uscito allo scoperto con un messaggio in sua difesa sul proprio account Twitter: “Nel mondo di Zlatan non c’è posto per il razzismo” ha scritto lo svedese in riferimento alle accuse sul significato delle frasi da lui pronunciate e dirette all’attaccante belga.