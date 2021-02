Il russo Daniil Medvedev batte in tre set (6-4/6-2/7-5) il greco Stefanos Tsisipas in semifinale e stacca il pass per la finale degli Australian Open 2021 dove affronterà il numero uno del mondo Novak Djokovic. Saranno dunque il russo e il serbo a giocarsi il titolo nel primo torneo del Grande Slam della stagione.