La Fiorentina batte 2-1 il Crotone nel match della 19a giornata della Serie A 2020/2021 e si allontana dalla zona retrocessione. La prima rete in maglia viola di Jack Bonaventura e il sesto gol nelle ultime otto gare di Dusan Vlahovic regalano i tre punti a Cesare Prandelli. Ai calabresi sempre ultimi in classifica non basta il settimo centro stagionale di Simy.