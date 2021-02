La Juventus ha pareggiato 1-1 nell’anticipo del sabato della 24a giornata di Serie A in casa del Verona. Bianconeri in vantaggio con Cristiano Ronaldo e raggiunti da Barak. Ancora una frenata per la formazione di Pirlo che rischia, in caso di vittoria dell’Inter sul Genoa, di scivolare a meno 10 dalla vetta, con una partita da recuperare.