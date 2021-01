La Lazio supera in extremis il Parma e vola ai quarti di finale di Coppa Italia. Dopo il botta e risposta Parolo-Mihaila, ci ha pensato nel finale Muriqi a segnare la rete per il definitivo 2-1 a favore della formazione di Inzaghi. Quarti di finale in cascina dunque per i biancocelesti che ora se la vedranno contro l’Atalanta.