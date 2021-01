La Lazio vince in rimonta contro il Sassuolo nella sfida valida per il posticipo domenicale delle 18 della 19a giornata di Serie A. Dopo il vantaggio lampo neroverde di Caputo, ci hanno pensato Milinkovic-Savic e il solito Immobile a ribaltare il risultato in favore degli uomini di Inzaghi che agganciano il Napoli.