Momento difficile per la Lazio Primavera sconfitta con il punteggio di 6-2 dall’Empoli tra le mura amiche, e sempre più giù in classifica. Una situazione che ha spinto il direttore sportivo Igli Tare a prendere provvedimenti immediati: allenamento all’alba e sfuriata negli spogliatoi per l’under 19.