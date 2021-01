Paul Gasol e Kobe Bryant. Un legame che andava oltre il gioco e dalle parole che ha usato lo spagnolo nell’anniversario della scomparsa del Black Mamba è piuttosto chiaro: “Mi manchi fratello. Non c’è un solo giorno che non penso a ciò che hai fatto. Il tuo spirito, la tua determinazione, la tua dolcezza…continui a brillare nella mia mia vita e in quella di molti altri”.