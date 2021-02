La lettera integrale del padre di Tommaso Zorzi al figlio: “Da te un bellissimo insegnamento”

Tommaso Zorzi ha un rapporto difficile con il padre: “Io non ho un papà, penso di non essere tra le sue priorità”, aveva raccontato nella casa del GFVip. Oggi il loro legame è freddo e distante e il pudore ha prevalso sulla voglia di dimostrarsi il loro amore. Una frattura nata dopo la separazione con la madre di Tommaso e Gaia: “Non mi dà un abbraccio da quando avevo 8 anni”. Ma in puntata, il papà di Tommaso ha voluto scrivergli una lettera meravigliosa.