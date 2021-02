La madre di Stefano Sala scrive a Dayane: “Non è vero che non hai nessuno, ci sono per te”

Simona, madre di Stefano Sala e nonna della piccola Sofia, ha scritto una lettera a Dayane Mello per incoraggiarla in vista della finale del Grande Fratello Vip e per ricordarle che non è sola, benché a tratti la modella lo pensi: “Ti ho sentito dire tante volte che non hai nessuno e mi dispiace tanto perché tu non hai una sola famiglia, ma ben due: quella del lago e quella in Brasile. Io ci sono per te”.