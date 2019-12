LA MAGIA DI NATALE A SANT’AGATA DEL BIANCO Giovedì 26 alle 18,30 concerto di Sofia, Gullace e Diano

Dopo il maltempo dei giorni passati, l’evento di Sant’Agata

del Bianco, Magia di Natale, è stato

fissato per giovedì 26 dicembre, a

partire dalle ore 18,30. Con ritmo stagionale, quindi, continua

l’organizzazione di manifestazioni importanti nel Borgo dei Murales, delle

porte pinte e dello scrittore Saverio Strati. Dopo il Festival estivo

“Stratificazioni” ed il fascino, ad ottobre, di “Immagini d’autunno”, arriva un

particolare momento invernale. Si tratta di una vera e propria trasformazione

del centro storico di Sant’Agata che sarà addobbato interamente a Villaggio di Babbo Natale. E proprio

Babbo Natale avrà una sua casa, allestita da artisti santagatesi, tra la

piazzetta di Tibi e Tascia, il Museo delle Cose Perdute e la Piazza “Diritti

dei bambini”. L’evento è organizzato dall’Amministrazione Comunale guidata da

Domenico Stranieri, dalla Pro Loco di Sant’Agata (che curerà gli stand di

prodotti tipici locali) e da tanti

cittadini volontari. I numerosi bambini che porteranno le letterine (dove

ognuno esprimerà un sogno) a Babbo Natale potranno ascoltare i racconti di

bravi attori come Marianna Locri (Gruppo Spontaneo, attività teatrali e

culturali). Ma non solo. Per giovani e adulti ci sarà, oltre al buon cibo, l’eccezionale

spettacolo musicale del trio Paolo

Sofia, Salvatore Gullace e Massimo Diano. Insomma, un evento perfetto per

vivere l’atmosfera magica delle feste di Natale e di un Borgo che riesce a

stupire in ogni stagione.

