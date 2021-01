La NBA multa Kyrie Irving di quasi un milione di dollari per aver partecipato ad una festa

L’NBA ha sanzionato due volte Kyrie Irving per aver partecipato alla festa di compleanno della sorella Asia lo scorso fine settimana. Una multa che nel suo complesso sfiora il milione di dollari: un’ammenda di 50 mila dollari per aver violato il protocollo anti-Covid e una trattenuta sullo stipendio di 817 mila dollari per le due partite saltate con i Brooklyn Nets a causa della sua partecipazione al party e della conseguente quarantena.