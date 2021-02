La nomina di Occhiuto e le regionali, gli auguri di Cardamone

“Attorno alla figura di Roberto Occhiuto, nominato presidente facente funzioni dei deputati di Forza Italia, il nostro partito rafforza il suo ruolo centrale in Calabria e la sua leadership del centrodestra. Nel fare gli auguri all’on. Occhiuto per il meritato riconoscimento, che si aggiunge a quello di componente del coordinamento esecutivo nazionale, siamo certi che egli contribuirà a rendere incisiva la presenza di Forza Italia nel Governo Draghi, dando una forte caratterizzazione meridionalista alle azioni del nuovo Esecutivo”. Lo afferma, in una nota, Ivan Cardamone coordinatore cittadino Forza Italia.

“Ci aspettiamo – aggiunge – che le politiche del sud, affidate anche queste a Forza Italia con Mara Carfagna, diventino centrali nell’agenda del presidente Draghi e che si passi dall’assistenzialismo dei Cinquestelle ad interventi strutturali che producano nuova occupazione, soprattutto giovanile. Il riconoscimento a Roberto Occhiuto rappresenta una bella spinta per un partito che si accinge ad affrontare la sfida per le regionali in Calabria, alla quale non farà mancare il suo contributo il partito della provincia di Catanzaro”.