La nuova Champions League dal 2024: per qualificarsi non conterà la posizione in classifica



Dal 2024 verrà modificata la formula della Champions League. Le squadre al via saranno 36, l’Italia potrebbe iscrivere 5 compagini, che disputerebbero un minimo di 10 partite nella fase a gironi. Può però anche cambiare il criterio per la qualificazione in Champions che potrebbe mescolare la classifica del rispettivo campionato con i risultati storici delle squadre che disputano la Champions League.

Continua a leggere Dal 2024 verrà modificata la formula della Champions League. Le squadre al via saranno 36, l’Italia potrebbe iscrivere 5 compagini, che disputerebbero un minimo di 10 partite nella fase a gironi. Può però anche cambiare il criterio per la qualificazione in Champions che potrebbe mescolare la classifica del rispettivo campionato con i risultati storici delle squadre che disputano la Champions League.