La nuova sfida della Roma al fianco dell’Associazione Italiana Persone Down

Nuova iniziativa benefica della Roma che insieme all’AIPD (Associazione Italiana Persone Down) ha promosso la campagna ‘One Goal’. Ragazzi affetti dalla sindrome di Down si cimentano in varie telecronache poi votate dai tifosi giallorossi: “La pandemia ha spento i riflettori sulle necessità di tanti ragazzi con sindrome di Down. Dimostriamo che hanno diritto ad un posto nella società, crescere e diventare grandi e indipendenti”.