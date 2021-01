La stagione 2002/2003 segna il debutto di Cristiano Ronaldo in Champions. Nei preliminari il campione portoghese affronta l’Inter con lo Sporting: entra al 58° del match terminato 0-0 in patria, si limita a qualche timido guizzo senza lasciare il segno. Da lì in poi, farà la storia del calcio mondiale. Eppure a fine gara c’era chi non voleva scambiare la maglia con lui…