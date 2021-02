La procuratrice di Bergamo dice che la Lombardia non chiese mai la zona rossa per Alzano Lombardo

Agli atti dell’inchiesta sulla mancata zona rossa in Val Seriana nel marzo 2020 “non risulta nessuna richiesta formale scritta da parte del Pirellone a Palazzo Chigi”. Lo ha detto in un’intervista il procuratore aggiunto di Bergamo, Maria Cristina Rota, spiegando che si è trattato di una decisione politica: “La Regione Lombardia avrebbe potuto istituire la zona rossa ad Alzano e Nembro un anno fa, così come la Prefettura o anche i sindaci dei Comuni colpiti”.