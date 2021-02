La proposta di matrimonio di Nello a Carlotta nella casa del GFVip

Carlotta non si aspettava di certo che il suo fidanzato Nello fosse fuori dalla casa per farle la tanto desiderata proposta di matrimonio. Pur con le lacrime agli occhi per la gioia, la concorrente vuole assicurarsi che Nello “abbia fatto il bravo”, tornando finalmente nei panni della Carlotta che abbiamo conosciuto attorno ai falò di Temptation Island. “Appena esci è tutto pronto, ho preso casa per noi due!”, promette Nello.