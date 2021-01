Nel finale di Milan-Atalanta Zlatan Ibrahimovic, rimasto a secco per tutti i 90′, sullo 0-3 zittisce con una risposta piccata un avversario (Romero) che aveva ironizzato sui tanti rigori concessi ai rossoneri in questo campionato di Serie A: “Ma di cosa parli? Ho segnato più gol io che partite tu in carriera”.