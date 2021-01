Il numero 10 di Brasile e Paris Saint Germain in un’intervista ha rivelato che in passato ha pensato di lasciare il calcio, ma poi quando ci ha riflettuto ha capito che quella sarebbe stata una pessima idea: “Una volta mi sono chiesto se dovevo continuare a giocare a calcio. Poi ci ho pensato e mi sono ricordato gli sforzi che ho fatto. Ho troppo amore che ho per il calcio”.