Alla Roma basta un tempo per chiudere la partita contro l’Udinese. La doppietta di Veretout in 25 minuti indirizza il match, i friulani non riescono mai a entrare in partita. Pellegrini segna anche il 3-0 ma viene annullato dal Var. Il tris arriverà in pieno recupero con Pedro, servito da Dzeko.