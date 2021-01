La Roma ha effettuato 6 sostituzioni contro lo Spezia: l’errore costa la sconfitta a tavolino

La Roma rischia di vedersi infliggere lo 0-3 a tavolino in Coppa Italia dopo la sconfitta sul campo contro lo Spezia negli ottavi di finale. I giallorossi hanno infatti effettuato 6 sostituzioni invece di 5. Il regolamento parla chiaro e prevede cinque cambi in tre slot, escluso l’intervallo, e concede un quarto spazio per le sostituzioni in caso di tempi supplementari. Non è assolutamente previsto un sesto cambio.