Strepitoso il gol in rovesciata di Olivier Giroud nella sfida tra Chelsea a Atletico Madrid, che ha deciso la sfida d’andata degli ottavi di finale della Champions League 2020-2021. Il francese ha colpito il pallone a quasi due metri da terra (1,97) e ha messo in mostra anche importantissime doti atletiche oltre a quelle tecniche per poter effettuare una giocata del genere.