La Royal Family a rapporto dalla regina Elisabetta. William e Harry in una nota ufficiale: tra noi nessuna divergenza

La Royal Family in queste ore continua ad essere royal, ma sempre meno family. Tanto che la Regina Elisabetta ha convocato una riunione di famiglia a Sandrigham per discutere con tutti i membri della richiesta da parte di Harry e Meghan di lasciare il ruolo di Senior.

Prima della riunione, però, i due fratelli William e Harry hanno rilasciato una dichiarazione congiunta: sono “false” le notizie pubblicate oggi da un giornale britannico riguardo alle tensioni tra i due reali. “Nonostante una chiara smentita, un articolo falso è stato pubblicato oggi in cui si fanno illazioni sulla relazione tra il duca di Sussex ed il duca di Cambridge – si legge nel comunicato – per fratelli che hanno così a cuore le questioni riguardanti la salute mentale, l’uso di un linguaggio così provocatori è offensivo e potenzialmente pericoloso”.

Per quanto riguarda la coppia di “fuggitivi”, la soluzione allo studio, ammesso che non saltino fuori irrigidimenti, pare sia uno sganciamento graduale e solo parziale dagli obblighi e dai paletti di corte. Rimangono tuttavia da definire, sulla base del lavoro preparatorio svolto dai team dei diversi rami della famiglia, con la consulenza dei governi britannico e canadese, non poche questioni concrete: da quella della sicurezza dei Sussex a quella dei loro margini d’autonomia e differenziazione, fino al tema chiave delle risorse finanziarie e dei milioni di sterline in ballo nel quadro dell’appannaggio reale.

Harry e Meghan, dal canto loro, accelerano nella corsa alla registrazione del trademark Sussex Royal, sotto la cui etichetta mirano a concentrare future attività di raccolta fondi e di beneficenza, ma pure commerciali, editoriali e d’autopromozione.