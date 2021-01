La scia di sangue della Dakar: una lunga storia di morti nel silenzio del deserto

Anche l’edizione 2021 della Dakar ha fatto registrare una morte. Proprio nel giorno in cui è terminata la seconda edizione della manifestazione disputata in Arabia Saudita è morto il pilota Pierre Cherpin. Dal 1979 a oggi la Dakar ha mietuto vittime, sono addirittura 76 le persone che hanno perso la vita di questa manifestazione tra piloti, copiloti, tecnici e spettatori, inclusi gli italiani Marinoni e Meoni. La sicurezza resta un pesante tallone d’Achille per la Dakar.