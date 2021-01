Giorgio Chiellini non si nasconde nel dopo partita di Inter-Juventus e ammette la superiorità nerazzurra in una serata storta per i bianconeri: “C’era divario, non siamo entrati in partita, sempre indecisi, sempre in ritardo”. L’Inter ha fatto la Juve per una sera: “Gli anni passano e cicli finiscono ma teniamo duro, guardiamo avanti subito. Al Napoli”.