La Sirenetta: nel live action Ariel avrà molto più potere

Ancora non sappiamo molto sull’annunciato live action de La Sirenetta, progetto attualmente in sviluppo che vedrà nei panni della protagonista la giovane cantante e attrice Halle Bailey. Quanto sarà simile il film con attori in carne ed ossa al classico d’animazione uscito nel 1989? Al momento non ci è dato saperlo, ma alcune recenti dichiarazioni di uno dei membri del cast potrebbero aver anticipato qualcosa in più a proposito di come verrà tratteggiato il personaggio di Ariel nel live action.

In occasione dei SAG Awards 2020, infatti, Daveed Diggs, rapper e attore statunitense ingaggiato dalla Disney per interpretare Sebastian nel film, ha parlato con Variety di alcuni “aggiornamenti” che dovremmo vedere nel live action ad opera di Rob Marshall: “Alcuni degli aggiornamenti che hanno fatto alla storia sono molto importanti, perché si tratta di restituire molto più potere ad Ariel”, ha spiegato Diggs. “È divertente lavorare ad un progetto che ha così chiara in mente la volontà di lavorare su un qualcosa e di non lasciarlo inalterato come se fosse una capsula del tempo. È giusto che si faccia qualcosa di importante per l’attuale panorama cinematografico.”

Le parole di Diggs potrebbero nascondere una sorta di vena polemica nei confronti della rappresentazione fatta di Ariel nel classico del 1989. Come già accaduto in passato con Belle nel live action de La Bella e la Bestia o con Jasmine in quello di Aladdin, anche per La Sirenetta, dunque, dovremmo aspettarci una sorta di rivisitazione della principessa disneyana, volta a conferirle maggiore spessore e identità.

La Sirenetta vedrà nel cast anche Jonah Hauer-King (nei panni del Principe Eric), Javier Bardem (in trattative per interpretare Re Tritone), Melissa McCarthy (nei panni di Ursula, la perfida strega del mare che ruba la voce ad Ariel), Daveed Diggs (Sebastian), Jacob Tremblay (Flounder) e Awkwafina (Scuttle).

Questa versione del classico sarà diretta dal regista di Il Ritorno di Mary Poppins e Into The Woods, Rob Marshall, e includerà sia i brani dell’originale d’animazione del 1989, sia canzoni inedite a cui lavoreranno Alan Menken e Lin-Manuel Miranda.

Fonte: CB

