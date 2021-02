La Campania resta la prima regione italiana per numero di attualmente positivi, la settima per numero di vittime. Ieri 1.751 nuovi positivi su 20.413 tamponi (8,53%). Per evitare assembramenti nel weekend 200 tra militari e poliziotti in strada. Con una nuova ordinanza il presidente De Luca ha vietato feste in casa e sfilate in maschera.