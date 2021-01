La situazione di domenica 24 gennaio sul Coronavirus in Campania

Continuano a salire i contagi da Covid19 in Campania: ieri si sono registrati 1.150 nuovi positivi su 15.663 tamponi analizzati. Mentre c’è massima allerta sulle varianti inglese, brasiliana e sudafricana del Coronavirus, tanto che l’Unità di Crisi regionale ha disposto che le persone che si sono recate o si recheranno in questi Paesi per motivi di lavoro debbano essere segnalati alle Asl ed inseriti nella campagna di vaccinazione. Quest’ultima ha segnato una frenata d’arresto, a causa del taglio alle consegne del vaccino dalla Pfizer. Domani rientrano in classe le scuole medie.