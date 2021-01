Sale ancora la curva del contagio in Campania, mentre in strada sembra non esserci più percezione del Coronavirus: lunghe file fuori ai negozi, assembramenti, aperitivi e “cene” anticipati alle 18 per aggirare i divieti e traffico in tilt. E da Palazzo Santa Lucia, in vista di Carnevale, San Valentino, ma anche di giovedì e martedì grasso, si pensa ad una nuova ordinanza restrittiva.