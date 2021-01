La situazione di oggi sabato 16 gennaio sul Coronavirus in Campania

Campania ancora prima in Italia per vaccini anti-Coronavirus somministrati, 98.505 su 101.145 (97,4%) delle dosi arrivate, ma resta alto il numero dei nuovi positivi al Covid19: 1.150 nelle ultime 24 ore, a fronte di 13.929 tamponi analizzati. Campania ancora prima in Italia per vaccini anti-Coronavirus somministrati, 98.505 su 101.145 (97,4%) delle dosi arrivate, ma resta alto il numero dei nuovi positivi al Covid19: 1.150 nelle ultime 24 ore, a fronte di 13.929 tamponi analizzati. Ma è allarme terza ondata: numeri di positivi e di ricoveri in crescita dopo le feste di Natale, anche a Napoli. Domani, domenica 17 gennaio, intanto, partirà anche il richiamo del vaccino Pfizer. In arrivo la card per chi si è vaccinato.