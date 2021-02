La situazione di sabato 13 febbraio sul Coronavirus in Campania

Tasso di positività al Coronavirus in crescita in Campania, che ieri è salito di nuovo all’8,90% (1.637 nuovi casi su 18.393 tamponi analizzati), rispetto al 7,89% (1.694 nuovi casi su 21.458 tamponi analizzati) di venerdì. L’indice di contagio, il rapporto tra tamponi risultati positivi su quelli analizzati, cresce anche se la curva non è esponenziale. Oggi inizia la fase 2 della vaccinazione per gli over 80 alla Mostra d’Oltremare di Napoli.