Giulio Pretelli è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip per comunicare al fratello una notizia del tutto inattesa: in questi mesi in cui Pierpaolo è stato nel reality, Giulio si è legato a una ragazza di nome Alessia Pellegrino. Ora, i due (21 anni lui, 20 lei), sono in dolce attesa: “Diventi zio”.