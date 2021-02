Paulo Dybala salterà anche la prossima trasferta di Napoli. L’infortunio al ginocchio sinistro non è del tutto superato, proverà a rientrare contro il Porto in Champions. L’anno scorso fu eletto MVP del campionato, adesso vive una stagione difficile a livello fisico ed emotivo. Appena 11 le presenze in Serie A, 2 le reti realizzate.