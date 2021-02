La storia di Claudia, la prima italiana ad essere guarita dal Covid con gli anticorpi monoclonali

“Non capivano come mai avessi la febbre, poi con una broncoscopia si è capito che nella parte bassa del polmone erano rimaste tracce di Covid. Il mio corpo cercava di difendersi, ma non ci riusciva perché ho un problema di difese immunitarie a causa delle terapie per la sclerosi multipla. Il 24 dicembre io ho fatto l’infusione degli anticorpi monoclonali e il 31 dicembre sono uscita dall’ospedale perché ero guarita”, ha raccontato Claudia, 54 anni, affetta da Covid-19 e sclerosi multipla.