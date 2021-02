L’attaccante brasiliano per la sesta volta negli ultimi sette anni sarà indisponibile l’11 marzo, che per Neymar non è un giorno come tutti gli altri. Perché in quella data è nata la sorella Rafaella, a cui è molto legato. Questa volta è un infortunio muscolare a tenerlo fuori dalla doppia sfida di Champions con il Barcellona.