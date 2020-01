La tempesta Gloria piega la Spagna e fa 10 vittime. Allerta anche in Francia

Continua a salire il bilancio delle vittime causate della tempesta Gloria che con venti gelidi, pioggia e neve, sta mettendo in ginocchio la costa orientale della Spagna. Dieci, finora, le persone decedute. L’ultima si è registrata ieri sera nel porto di Palamos, un uomo di 69 anni di cui erano perse le tracce, caduto in mare mentre cercava di mettere al sicuro la sua imbarcazione. I dispersi sono ancora quattro. Ora il nuovo allarme è dato dagli argini dei fiumi che stanno cedendo e che hanno portato all’evacuazione di centinaia di persone nel sud della Catalogna e nella regione di Valencia.

Onde enormi e venti di burrasca spazzano da quattro giorni le città sul lungomare, danneggiando molti negozi e ristoranti. Secondo quanto ha riferito su Twitter il servizio di pronto intervento, gran parte della provincia nord-orientale di Girona è al buio a causa di un guasto nella connessione elettrica con la Francia.

L’agenzia meteorologica nazionale spagnola, Aemet, ha comunicato che la tempesta sta perdendo di intensità, ma ha invitato a mantenere l’allerta in Catalogna e sulle isole Baleari. La tempesta infatti si sta spostando in queste ore nel Sud della Francia, ma secondo quanto riporta El Mundo, non si esclude che nelle prossime ore possa intensificarsi di nuovo in alcune aree specifiche della penisola iberica.

Nelle ultime ore la Meteo-France ha confermato una “allerta rossa” a nord di Perpignan e a sud di Carcassonne. Circa 1.500 residenti sono stati evacuati nei Pirenei orientali e alcune decine nell’Aude dopo lo straripamento di due fiumi. “Le piogge – prevede il meteo francese – , che oscillano di intensità, dureranno fino a giovedì a mezzogiorno, interessando principalmente la parte orientale dei due dipartimenti, compresa la costa. E le scuole delle zone interessate resteranno chiuse.