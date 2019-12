La terra dei figli: terminate le riprese del film dal graphic novel di Gipi

Sono terminate le riprese de La terra dei figli, il nuovo film di Claudio Cupellini tratto dall’omonimo graphic novel di Gipi, con un cast formato da Leon de La Vallée, Paolo Pierobon, Maria Roveran, Fabrizio Ferracane, Maurizio Donadoni, Franco Ravera, con Valerio Mastandrea e con Valeria Golino.

Di seguito la prima immagine dal film:

“Il film La terra dei figli è una storia di formazione in cui la bellezza e la meraviglia, rappresentate da un adolescente solo al mondo, combattono contro le tenebre di una terra che sembra implacabilmente ostile. Il film che abbiamo appena terminato di girare è però anche una storia di avventura titanica e appassionante, un grande viaggio fisico e sentimentale, che parla di argomenti che appartengono sempre più al sentire comune: il futuro del mondo che lasceremo ai nostri figli e l’importanza della memoria”. Claudio Cupellini.

Scritto da Filippo Gravino, Guido Iuculano e dallo stesso Cupellini, La terra dei figli è una produzione Indigo Film con Rai Cinema, in coproduzione con WY Productions. L’omonima graphic novel di Gipi è edita da Coconino Press/Fandango. Si ringraziano la Polesine Film Commission e l’Emilia-Romagna Film Commission per il prezioso supporto in fase di riprese.

