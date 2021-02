La triste chiusura del Commissario Montalbano, perché nessuno ne parla?

La notizia della chiusura del Commissario Montalbano è passata totalmente in sordina. Il prodotto di maggior successo della storia di Rai Fiction si avvia verso un finale sottovoce, senza il grande clamore che avremmo immaginato per un prodotto che ha segnato la storia della Tv. Finirà tutto con l’ultimo episodio inedito dell’8 marzo, o la Rai sta attendendo il moto popolare per convincere Luca Zingaretti a dare a Montalbano un finale degno?