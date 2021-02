La trentottesima puntata del Grande Fratello Vip mette finalmente di fronte Maria Teresa Ruta e Francesco Baccini. Lui rivela: “Due sere a cena insieme, non c’è stato niente se non qualche carezza”. Poi la rivelazione: “Arrivò il suo fidanzato mentre eravamo a casa sua e io scappai via”. Poi non si sono più visti.