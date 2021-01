La vitamina D può alleviare ma non prevenire le infezioni respiratorie, secondo uno studio

Analizzando i dati di oltre 16mila cittadini australiani cui è stato un integratore di vitamina D o un placebo ogni mese per un massimo di cinque anni, un team di ricerca del QIMR Berghofer Medical Research Institute di Brisbane ha dimostrato che la vitamina D non previene le infezioni respiratorie come influenza e raffreddore, ma può alleviare i sintomi e ridurre la durata delle malattie.